Министр Германии против запрета садиться за руль после бокала шампанского

Федеральный министр транспорта Германии Патрик Шнидер выступил против отмены предельно допустимого содержания алкоголя в крови водителей.

Об этом он заявил в интервью изданию Funke Mediengruppe, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В настоящее время в Германии водителям в возрасте от 21 года разрешается иметь 0,5 промилле алкоголя в крови, чтобы садиться за руль. Но недавно министр транспорта земли Бранденбург Детлеф Табберт призвал снизить его до нуля.

"Я, конечно, рекомендую садиться за руль без алкоголя", – прокомментировал предложение Шнидер.

В то же время он заявил, что считает нынешний предел в 0,5 промилле "достаточным и целевым".

"На многих светских мероприятиях из вежливости люди поднимают бокал и делают глоток, не ставя тем самым под угрозу дорожное движение", – пояснил федеральный министр.

Более категорично, однако, глава немецкого Министерства транспорта высказался относительно потребления водителями каннабиса.

"Влияние этого вещества на дорожное движение я считаю относительно непредсказуемым. Мы должны внимательно рассмотреть этот вопрос в течение этого избирательного периода", – призвал Шнидер.

В Германии водители с уровнем алкоголя в крови менее 0,5 промилле не наказываются, если они не проявляют признаков неспособности управлять транспортным средством. В противном случае, в зависимости от содержания алкоголя в крови, им грозит штраф или уголовная ответственность.

В прошлом году после длительного спора между Германией и Италией немецким водителям вернули наказание за нарушение правил дорожного движения во время пребывания в Италии.