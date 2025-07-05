Місто в Нідерландах припинило пошук мера – замало охочих

Громада Дантюмадел на півночі Нідерландів призупинила пошуки мера після того, як протягом кількох місяців кандидат, який відповідає вимогам, так і не знайшовся.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Omrop Fryslân.

Дантюмадел з 2024-го не має постійного очільника після того, як попередній мер Клаас Агрікола після семи років роботи перейшов до іншої громади.

Влада муніципалітету у квітні 2025-го оголосила відкритий конкурс на посаду, але за весь час відгукнулись тільки пʼять людей, і жоден з них не відповідам вимогам.

У результаті представник короля у провінції Фрисландія, де розташований Дантюмадел, після консультацій з членами муніципальної ради вирішив призупинити пошуки нового мера.

Нині обовʼязки мера Дантюмадела виконує Аня Хага, і термін її повноважень продовжили ще на один рік.

Громада планує спробувати призначити постійного мера вже після місцевих виборів, запланованих на 2026 рік. Нині в муніципальній раді немає більшості, оскільки після пошуків мера з коаліції вийшла фракція християнських демократів.

Раніше повідомлялось, що в німецькому місті Вагенроге, розташованому на однойменному острові в Північному морі, шукають кандидатів на посаду мера через вакансію в газеті.