В Германии в первом полугодии резко сократилось количество прошений об убежище

По итогам первого полугодия 2025 года Германия впервые за долгое время больше не является лидером в Европейском Союзе по количеству заявлений о предоставлении убежища.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt am Sonntag, говорится в отчете Европейской комиссии.

По данным ЕС, с 1 января по 30 июня в Германии было зарегистрировано 65 495 заявлений о предоставлении убежища – на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В итоге Германия впервые за много лет оказалась не на первом месте по количеству заявлений о предоставлении убежища в ЕС – ее опередили Испания (76 020) и Франция (75 428).

Тенденция к уменьшению количества просителей убежища наблюдается и во всем Евросоюзе: за первое полугодие количество заявлений составило 388 299 – на 23% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.

В то же время в ЕС существенно выросло количество просителей убежища из Ливии на фоне все большей внутренней нестабильности, и эта тенденция беспокоит Еврокомиссию, пишет Welt am Sonntag.

Вопрос нелегальной миграции в Германии в последние годы был одним из главных, и новое правительство Фридриха Мерца пообещало принять решительные меры для его решения.

Среди прочего, Министерство внутренних дел ФРГ распорядилось усилить пограничные проверки и разворачивать на границе просителей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.