У польському Гданську почали масштабну операцію зі знешкодження 100 бомб

У затоці польського портового міста Гданськ починається багатоденна операція зі знешкодження близько сотні нерозірваних боєприпасів, виявлених на місці запланованого розміщення газового термінала.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Велике скупчення боєприпасів та авіабомб часів Другої світової війни у затоці Гданська виявили під час обстеження місця, де хочуть розмістити плавучий газовий термінал.

Всього на дні знайшли близько сотні вибухонебезпечних об’єктів загальною вагою до 1200 кг. На знешкодження усіх методом контрольованого підриву може знадобитися до п’яти днів. Операція почалась у вівторок 11 березня.

З вівторка по п’ятницю, а також наступного вівторка визначена ділянка пляжів буде закрита для відвідування з 9 до 16 години – у цей час там працюватимуть дайвери-сапери.

"Дайвери будуть спускатися під воду і прив’язувати заряди вибухівки, після чого буде проводитися контрольований підрив… Хоча боєприпаси пробули під водою 80 років, вони досі дуже небезпечні", – зазначив Лукаш Козярський з 8-ї флотилії берегової охорони, що залучена до операції.

У листопаді 2024 року у морі біля Гданська знешкодили кілька десятків старих снарядів.

У лютому з морського дна біля Гданська виловили вантаж кокаїну на 15 млн доларів.