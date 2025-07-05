"Чому ви караєте Україну?" Улюблена газета Трампа закликала озброїти Київ

Редакція американського таблоїда The New York Post у пʼятницю опублікувала звернення до президента США Дональда Трампа із закликом відновити постачання всієї військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Редакційний матеріал The New York Post звертає увагу, що після заклику Трампа до Владіміра Путіна припинити агресію то здійснив найбільший обстріл Києва з початку повномасштабного вторгнення.

"То чому, пане президенте, Ваша адміністрація карає Україну?" – питають автори статті.

Вони також нагадують про рішення Пентагону призупинити постачання Україні засобів протиповітряної оборони і питають, "чому ми загрожуємо покинути її".

Редакційний колектив NYP наголошує, що переконання, нібито військова допомога Україні якось шкодить США і не відповідає їхнім інтересам, є "повністю далеким від істини".

"Путін готовий пролити кров свого народу в останній спробі втримати імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це загрожуватиме не тільки Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, а терпіння коротке", – ідеться у статті.

Журналісти підкреслюють, що господар Кремля розуміє тільки силу і "продовжуватиме ображати і ігнорувати вас, якщо Сполучені Штати не зобов'яжуться захищати Київ".

"Падіння України – не та катастрофа, в якій можна звинуватити когось іншого або яку можна списати на незначні обставини. Вона дестабілізує світ, послабить Америку і негативно позначиться на вашому президентстві. Не відступайте", – підсумовує колектив NYP.

The New York Post вважається улюбленою газетою Дональда Трампа, яку йому подають кожного ранку перед початком роботи в Білому домі. Таблоїд відомий тим, що послідовно підтримував нинішнього президента США.

Зазначимо, що напередодні видання публікувало ще одну редакційну статтю на підтримку України, а в лютому прямо закликало Трампа не вірити Путіну.

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