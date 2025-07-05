"Почему вы наказываете Украину?" Любимая газета Трампа призвала вооружить Киев

Редакция американского таблоида The New York Post в пятницу опубликовала обращение к президенту США Дональду Трампу с призывом возобновить поставки всей военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Редакционный материал The New York Post обращает внимание, что после призыва Трампа к Владимиру Путину прекратить агрессию, тот осуществил самый крупный обстрел Киева с начала полномасштабного вторжения.

"Почему же, господин президент, ваша администрация наказывает Украину?" – спрашивают авторы статьи.

Они также напоминают о решении Пентагона приостановить поставки Украине средств противовоздушной обороны и спрашивают, "почему мы угрожаем покинуть ее".

Редакционный коллектив NYP отмечает, что убеждение, будто военная помощь Украине якобы вредит США и не соответствует их интересам, "полностью далекое от истины".

"Путин готов пролить кровь своего народа в последней попытке удержать империю. Если мы позволим ему добиться успеха, если мы поможем ему добиться успеха, это будет угрожать не только Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы неустойчивы, а терпение коротко", – говорится в статье.

Журналисты подчеркивают, что хозяин Кремля понимает только силу и "будет продолжать оскорблять и игнорировать вас, если Соединенные Штаты не обяжутся защищать Киев".

"Падение Украины – не та катастрофа, в которой можно обвинить кого-то другого или которую можно списать на незначительные обстоятельства. Она дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно скажется на вашем президентстве. Не отступайте", – заключает коллектив NYP.

The New York Post считается любимой газетой Дональда Трампа, которую ему подают каждое утро перед началом работы в Белом доме. Таблоид известен тем, что последовательно поддерживал нынешнего президента США.

Отметим, что накануне издание публиковало еще одну редакционную статью в поддержку Украины, а в феврале прямо призвало Трампа не верить Путину.

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