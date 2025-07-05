Німецькі "Зелені" вимагають від Мерца збільшити допомогу Україні

Чотири депутати Бундестагу від Партії зелених звернулись до канцлера Фрідріха Мерца з закликом збільшити фінансування допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Депутати Робін Вагенер, Сара Нанні, Себастіан Шефер та Антон Хофрайтер вимагають від канцлера Німеччини "скоригувати відповідні статті бюджету для підтримки України, а також збільшити їх з огляду на наступний бюджетний рік".

З огляду на останні російські обстріли політики "Зелених" також вимагають більшої допомоги Німеччини в галузі протиповітряної оборони, без якої "російський диктат над Україною стане більш імовірним".

"Ситуація критична. Поки Путін відкрито підтверджує, що не буде вести переговори і повністю дотримується своїх військових цілей, поки Путін тероризує цивільне населення все більш масштабними повітряними ударами, американський уряд відмовляється надати вже обіцяну допомогу", – пишуть вони.

У листі депутати від Партії зелених також нагадали Мерцу, що саме за рахунок їхніх голосів у Бундестазі попереднього скликання вдалось ухвалити кроки для суттєвого збільшення витрат на оборону.

Таким чином, вони надали канцлеру "простір для маневру з метою підтримки України", який "ще не вичерпано", йдеться далі.

Нагадаємо, ще за попереднього уряду Олафа Шольца Німеччина схвалила виділення додаткових 3 мільярдів євро військової допомоги Україні у 2025 році і ще 8,3 мільярда євро – у 2026-2029 роках.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у червні заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.