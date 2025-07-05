Немецкие "Зеленые" требуют от Мерца увеличить помощь Украине

Четыре депутата Бундестага от Партии зеленых обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с призывом увеличить финансирование помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Депутаты Робин Вагенер, Сара Нанни, Себастьян Шефер и Антон Хофрайтер требуют от канцлера Германии "скорректировать соответствующие статьи бюджета для поддержки Украины, а также увеличить их с учетом следующего бюджетного года".

Учитывая последние российские обстрелы, политики "Зеленых" также требуют большей помощи Германии в области противовоздушной обороны, без которой "российский диктат над Украиной станет более вероятным".

"Ситуация критическая. Пока Путин открыто подтверждает, что не будет вести переговоры и полностью придерживается своих военных целей, пока Путин терроризирует гражданское население все более масштабными воздушными ударами, американское правительство отказывается предоставить уже обещанную помощь", – пишут они.

В письме депутаты от Партии зеленых также напомнили Мерцу, что именно благодаря их голосам в Бундестаге предыдущего созыва удалось принять меры для существенного увеличения расходов на оборону.

Таким образом, они предоставили канцлеру "пространство для маневра с целью поддержки Украины", которое "еще не исчерпано", говорится далее.

Напомним, еще при предыдущем правительстве Олафа Шольца Германия одобрила выделение дополнительных 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2025 году и еще 8,3 миллиарда евро – в 2026-2029 годах.

Министр обороны Германии Борис Писториус в июне заявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 миллиарда евро.