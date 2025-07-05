В Варшаве мужчина взял таксиста в заложники и требовал сигареты "в мягкой упаковке"

Полицейские в Варшаве в пятницу задержали 31-летнего гражданина Польши, который пытался взять в заложники таксиста и требовал у правоохранителей деньги и сигареты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказала полиция варшавского участка Среднего города.

Как рассказали правоохранители, 31-летний мужчина вызвал такси через приложение, а во время поездки приставил к водителю – 32-летнему гражданину Беларуси – нож к шее и животу.

После этого он позвонил на номер экстренной службы 112 и "затребовал выкуп в размере 100 тысяч злотых и пачку сигарет "в мягкой упаковке", отметили полицейские Варшавы.

"В этой ситуации оператор службы экстренной помощи 112 проявил профессионализм. В течение нескольких минут он разговаривал с похитителем. Одновременно он передавал информацию службам", – говорится в сообщении.

Злоумышленник сдался полиции после того, как такси окружила полиция. Ему предъявили обвинения в захвате заложника с особым издевательством, разбойном ограблении и причинении телесных повреждений.

Поляку, которого ранее судили за нападение на полицейского и хранение наркотиков, грозит до 25 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в психиатрической больнице следственного изолятора.

Напомним, в 2023 году в польском городке Илава 60-летнего мужчину оштрафовали за то, что он взял из-под храма одинокую пасхальную корзину, пока ее владелица молилась в костеле.