Зеленський анонсував нові домовленості з партнерами в обороні і відновленні
Президент Володимир Зеленський анонсував, що наступний тиждень стане важливим для України новими домовленостями з партнерами щодо оборони та відновлення.
Про це президент повідомив у недільному зверненні, пише "Європейська правда".
"Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні", – сказав президент.
Глава держави уточнив, що очікуються рішення щодо відновлення справедливості.
"Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам з партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості", – повідомив Зеленський.
Наступного тижня, 10-11 липня у Римі відбудеться конференція з питань відновлення України.
9 липня Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", яка стосується серйозних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу та під час війни Росії проти України.
Також, у межах британсько-французького саміту 10 липня відбудеться зустріч так званої "коаліції рішучих" – Володимир Зеленський долучиться онлайн з Рима.