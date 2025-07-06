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Зеленський анонсував нові домовленості з партнерами в обороні і відновленні

Новини — Неділя, 6 липня 2025, 19:47 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський анонсував, що наступний тиждень стане важливим для України новими домовленостями з партнерами щодо оборони та відновлення.

Про це президент повідомив у недільному зверненні, пише "Європейська правда".

"Готуємо нові рішення, нові домовленості з партнерами, які зроблять Україну сильнішою. І в обороні, і у відновленні", – сказав президент.

Глава держави уточнив, що очікуються рішення щодо відновлення справедливості.

"Наступний тиждень буде багато в чому присвячений саме відновленню України – новим угодам з партнерами, а також багато в чому – відновленню справедливості", – повідомив Зеленський.

Наступного тижня, 10-11 липня у Римі відбудеться конференція з питань відновлення України. 

9 липня Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", яка стосується серйозних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасу та під час війни Росії проти України.

Також, у межах британсько-французького саміту 10 липня відбудеться зустріч так званої "коаліції рішучих" – Володимир Зеленський долучиться онлайн з Рима.

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Зеленський
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