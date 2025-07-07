Politico пише про напругу між Стармером і Макроном через взаємодію з Трампом

Стосунки між лідерами Британії і Франції нібито ускладнилися через різне бачення того, як взаємодіяти з непередбачуваним президентом США, у тому числі щодо підтримки України.

Про це йдеться у матеріалі Politico, пише "Європейська правда".

Останнім часом між президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Британії Кіром Стармером нібито накопичується невдоволення через підхід, який інша сторона обрала для спілкування з президентом США Дональдом Трампом щодо різних питань спільного інтересу.

"З боку №10 (часта назва британського уряду, що розташований на Даунінг стріт, 10. – Ред.) було явне тактичне рішення вести складні розмови приватно… А це не дуже у стилі Макрона", – поділився на умовах анонімності один з британських дипломатів.

Зокрема, Макрон вдався до прямолінійних заяв стосовно зазіхань Трампа на данську Гренландію та особисто відвідав острів, щоб проявити солідарність.

Макрон, зі свого боку, нібито дещо роздратований відносно швидкою домовленістю Стармера і Трампа у торгових питаннях, тоді як Франція разом з усім ЄС ще веде перемовини, щоб уникнути драконівських тарифів.

Певне тертя нібито є і у питаннях підтримки України та триваючих дипломатичних зусиль для наближення кінця війни.

Двоє французьких посадовців визнали певну дезорієнтованість "коаліції рішучих" та назвали частиною проблеми те, що Британія сподівалася на певні безпекові гарантії з боку США, що так і не справдилося.

Нагадаємо, наступну зустріч держав "коаліції рішучих" анонсували на 10 липня у Британії, під час британсько-французького саміту. Коаліція не проводила зустрічей з березня через розбіжності щодо військової підтримки з боку США та прагнення заручитись підтримкою Вашингтона у можливому розгортанні західних військ в Україні.