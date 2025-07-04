ЄС і США востаннє перед 9 липня спробують погодити торговельну угоду

Представники Європейського Союзу і США протягом вихідних проведуть фінальні переговори щодо двосторонньої торгівлі перед 9 липня – днем, коли Дональд Трамп пообіцяв відновити тарифи проти ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", дізнався AFP.

За словами співрозмовників агентства, посадовець Європейської комісії на зустрічі з послами країн ЄС повідомив, що угода зі США ще не досягнута, але переговори триватимуть, "ймовірно, протягом вихідних".

"Ситуація все ще дуже нестабільна", – сказав AFP європейський дипломат.

Інший європейський дипломат зазначив, що поки що не зрозуміло, як стан торговельних переговорів з ЄС оцінить президент США Дональд Трамп.

Представник Єврокомісії також сказав, що незалежно від результатів торговельних переговорів дисбаланс тарифних заходів між США та ЄС збережеться.

У деяких столицях з огляду на це прагнуть домогтися вилучення з-під дії тарифів США ключових секторів – таких як автомобілебудування та авіабудування, зазначає AFP.

Європейська сторона раніше пропонувала США залишити універсальний тариф у 10%, але передбачити виключення.

Як відомо, ЄС має до 9 липня укласти торговельну угоду з американським президентом Дональдом Трампом, перш ніж мита на майже весь експорт блоку до США зростуть до 50%.

Раніше сторони розглядали варіант, що до 9 липня можна досягти тимчасової угоди, яка дозволить продовжити переговори після закінчення терміну.