Politico пишет о напряженности между Стармером и Макроном из-за взаимодействия с Трампом

Отношения между лидерами Великобритании и Франции якобы осложнились из-за разного видения того, как взаимодействовать с непредсказуемым президентом США, в том числе по поддержке Украины.

Об этом говорится в материале Politico, пишет "Европейская правда".

В последнее время между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером якобы накапливается недовольство из-за подхода, который другая сторона выбрала для общения с президентом США Дональдом Трампом по различным вопросам общего интереса.

"Со стороны №10 (частое название британского правительства, расположенного на Даунинг стрит, 10. – Ред.) было явное тактическое решение вести сложные разговоры приватно... А это не очень в стиле Макрона", – поделился на условиях анонимности один из британских дипломатов.

В частности, Макрон прибегнул к прямолинейным заявлениям относительно посягательств Трампа на датскую Гренландию и лично посетил остров, чтобы проявить солидарность.

Макрон со своей стороны якобы несколько раздражен относительно быстрой договоренностью Стармера и Трампа в торговых вопросах, тогда как Франция вместе со всем ЕС еще ведет переговоры, чтобы избежать драконовских тарифов.

Определенное трение якобы есть и в вопросах поддержки Украины и продолжающихся дипломатических усилий для приближения конца войны.

Двое французских чиновников признали определенную дезориентированность "коалиции решительных" и назвали частью проблемы то, что Великобритания надеялась на определенные гарантии безопасности со стороны США, что так и не оправдалось.

Напомним, следующую встречу государств "коалиции решительных" анонсировали на 10 июля в Британии, во время британско-французского саммита. Коалиция не проводила встреч с марта из-за разногласий относительно военной поддержки со стороны США и стремления заручиться поддержкой Вашингтона в возможном развертывании западных войск в Украине.