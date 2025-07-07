Британська розвідка звернула увагу на корупційний вирок заступнику міністра оборони РФ
Британська розвідка проаналізувала обвинувальний вирок ексзаступнику міністра оборони РФ Тимуру Іванову, якого засудили за розкрадання коштів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про російсько-українську війну від 7 липня.
Розвідка розповіла, що 1 липня у Росії засудили до 13 років в’язниці ексзаступника міністра оборони РФ Тимура Іванова за звинуваченнями у розкраданні та відмиванні коштів. Іванов до арешту у квітні 2024 року відповідав за будівництво військового призначення та закупівлі, у тому числі на "відбудову" на окупованих територіях України.
Як відзначають, наразі він є найвищим посадовцем РФ, щодо якого ухвалювались вироки за такими звинуваченнями. Окрім нього, під підозри потрапили і деякі інші топпосадовці з оточення колишнього міністра оборони Сергєя Шойгу.
У розвідувальній спільноті Британії вважають, що вирок не слід сприймати як демонстрацію намірів російського керівництва серйозно боротися з корупцією.
"Хоча глибоко вкорінена корупція, що існує в російському Міноборони, суттєво шкодить ефективності російської армії, мета російської влади – майже точно не цілковите викорінення корупції; така поведінка є необхідною для функціонування російського режиму. Натомість російська влада ймовірно намагається обмежити корупцію більше "керованими" рівнями, де вона має менший вплив на функціонування відомства", – зазначають в огляді.
В одному з попередніх оглядів розвідка Великої Британії проаналізувала українську атаку на російський військовий аеродром у Волгоградській області.
Також нещодавно розвідка Британії вказала на масштаби самовільного залишення служби в армії РФ.