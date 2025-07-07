Британская разведка обратила внимание на коррупционный приговор заместителю министра обороны РФ

Британская разведка проанализировала обвинительный приговор экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, которого осудили за хищение средств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре о российско-украинской войне от 7 июля.

Разведка сообщила, что 1 июля в России приговорили к 13 годам тюрьмы экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинениям в хищении и отмывании средств. Иванов до ареста в апреле 2024 года отвечал за строительство военного назначения и закупки, в том числе на "восстановление" оккупированных территорий Украины.

Как отмечают, на данный момент он является самым высокопоставленным чиновником РФ, в отношении которого были вынесены приговоры по таким обвинениям. Кроме него, под подозрение попали и некоторые другие топ-чиновники из окружения бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

В разведывательном сообществе Великобритании считают, что приговор не следует воспринимать как демонстрацию намерений российского руководства серьезно бороться с коррупцией.

"Хотя глубоко укоренившаяся коррупция, существующая в российском Минобороны, существенно вредит эффективности российской армии, цель российской власти – почти точно не полное искоренение коррупции; такое поведение необходимо для функционирования российского режима. Вместо этого российские власти, вероятно, пытаются ограничить коррупцию более "управляемыми" уровнями, где она имеет меньшее влияние на функционирование ведомства", – отмечается в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров разведка Великобритании проанализировала украинскую атаку на российский военный аэродром в Волгоградской области.

Также недавно разведка Великобритании указала на масштабы самовольного оставления службы в армии РФ.