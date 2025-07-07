ГУР публікує наказ РФ про нарощення військ у Вірменії, попри спростування Єревана

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило російський наказ про "доукомплектування" військової бази РФ у Вірменії.

Про це ГУР повідомило у соцмережах, пише "Європейська правда".

У понеділок, 7 липня, ГУР оприлюднило наказ командувача військами південного військового округу збройних сил Росії про "доукомплектування" військової бази РФ у Вірменії.

У документі міститься наказ про нарощування угрупування російських військ шляхом "доукомплектації" російської військової бази у вірменському місті Гюмрі.

У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового "доукомплектування" підрозділів російської частини за рахунок відбору особового складу з-поміж військовослужбовців восьмої, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС Росії. Також там вказаний термін: з 13 травня до 11 червня.

Командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Гюмрі.

Також наказом уточнено вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу, що входитиме до майбутнього міжнародного контингенту.

Зокрема, забороняється відбирати осіб, які брали участь у "незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин".

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Зазначимо, 5 липня ГУР заявило, що РФ пришвидшує комплектування військової бази у вірменському Гюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

Наступного дня Міністерство закордонних справ Вірменії відкинуло цю заяву, а також назвало інформацію від ГУР "вигаданою".