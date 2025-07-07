ГУР публикует приказ РФ о наращивании войск в Армении, несмотря на опровержение Еревана

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало российский приказ о "доукомплектовании" военной базы РФ в Армении.

Об этом ГУР сообщило в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 7 июля, ГУР обнародовало приказ командующего войсками южного военного округа вооруженных сил России о "доукомплектовании" военной базы РФ в Армении.

В документе содержится приказ о наращивании группировки российских войск путем "доукомплектации" российской военной базы в армянском городе Гюмри.

В телеграмме указан перечень мероприятий по срочному "доукомплектованию" подразделений российской части за счет отбора личного состава из числа военнослужащих 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий южного военного округа ВС России. Также там указан срок: с 13 мая по 11 июня.

Командирам определенных подразделений приказано всячески содействовать проведению отбора кандидатов для прохождения службы в Гюмри.

Также приказом уточнены требования к профессиональной пригодности, уровню психологической устойчивости и боевой подготовке личного состава, который войдет в будущий международный контингент.

В частности, запрещается отбирать лиц, которые участвовали в "незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ".

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Отметим, 5 июля ГУР заявило, что РФ ускоряет комплектование военной базы в армянском Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.

На следующий день Министерство иностранных дел Армении опровергло это заявление, а также назвало информацию от ГУР "выдуманной".