В Швеции осудили фигурантов крупнейшей в стране конфискации кокаина

Суд шведского города Седертерн в понедельник вынес приговор по делу о конфискации крупнейшей партии кокаина в истории Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

По делу о конфискации 1,3 тонны наркотиков в апреле 2024 года были осуждены всего 11 фигурантов по статье об особо тяжком преступлении, связанном с наркотиками.

Восьми присудили тюремное заключение на срок от пяти лет и четырех месяцев до одного года и шести месяцев. Еще двое на момент совершения преступления были несовершеннолетними и были отправлены в закрытое исправительное учреждение.

Одиннадцатому осужденному, 25-летнему мужчине, также инкриминировали покушение на убийство, поэтому его приговорили к самому суровому наказанию – 16 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Еще шестерых фигурантов расследования оправдали за участие в преступлении, связанном с наркотиками, но одного из них приговорили к условному наказанию и штрафу за отмывание денег.

Главарь группировки, организовавшей контрабанду кокаина в Швецию, скрывался в Турции, но был задержан там на прошлой неделе по другим обвинениям.

Напомним, речь идет об одной из крупнейших в истории Швеции операций по изъятию кокаина, которая состоялась в апреле 2024 года: тогда было конфисковано около 1,4 тонны наркотика в порту недалеко от Стокгольма.

В мае партию в 250 килограммов кокаина случайно обнаружили и изъяли во время полицейской операции в шведском городе Мальме.