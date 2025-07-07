У Франції виправдали експремʼєра у справі про порушення під час пандемії COVID-19

Республіканський суд правосуддя у Франції у понеділок постановив закрити справу проти експремʼєра Едуара Філіпа та двох ексміністрів щодо нібито неналежних дій під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Розслідування проти Філіпа і двох уже колишніх міністрів охорони здоровʼя – Аньєс Бюзін та Олівʼє Верана – розпочалось ще у липні 2020 року через скарги на те, що уряд неправильно реагував на поширення коронавірусу.

Ішлось, серед іншого, про відсутність достатньої кількості засобів захисту та нечіткі вказівки французької влади щодо носіння масок.

Бюзін також закидали відставку з посади глави МОЗ під час пандемії для участі у виборах мера Парижа, хоча насправді вона оголосила про неї 16 лютого 2020 року – за кілька днів до того, як почали фіксувати поширення COVID-19.

У травні 2025 року прокурор у справі запросив закрити її, мотивувавши це тим, що фігуранти розслідування не вживали навмисних дій, аби не реагувати на пандемію, хоча їхні заходи і справді можна вважати недостатніми.

Республіканський суд правосуддя у Франції є єдиним судом, уповноваженим судити колишніх і чинних членів уряду за злочини та правопорушення, вчинені під час виконання ними службових обов'язків.

Едуар Філіп зараз є мером північного міста Гавр і є єдиним провідним претендентом, який заявив про намір балотуватися на президентських виборах у Франції у 2027 році.