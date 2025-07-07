Во Франции оправдали экс-премьера по делу о нарушениях во время пандемии COVID-19

Республиканский суд правосудия во Франции в понедельник постановил закрыть дело против экс-премьера Эдуара Филиппа и двух экс-министров относительно якобы ненадлежащих действий во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Расследование против Филиппа и двух уже бывших министров здравоохранения – Аньес Бюзин и Оливье Верана – началось еще в июле 2020 года из-за жалоб на то, что правительство неправильно реагировало на распространение коронавируса.

Речь шла, среди прочего, об отсутствии достаточного количества средств защиты и нечетких указаниях французских властей относительно ношения масок.

Бюзин также обвиняли в отставке с должности главы Минздрава во время пандемии для участия в выборах мэра Парижа, хотя на самом деле она объявила о ней 16 февраля 2020 года – за несколько дней до того, как начали фиксировать распространение COVID-19.

В мае 2025 года прокурор по делу запросил закрыть его, мотивировав это тем, что фигуранты расследования не предпринимали умышленных действий, чтобы не реагировать на пандемию, хотя их меры действительно можно считать недостаточными.

Республиканский суд правосудия во Франции является единственным судом, уполномоченным судить бывших и действующих членов правительства за преступления и правонарушения, совершенные при исполнении ими служебных обязанностей.

Эдуар Филипп сейчас является мэром северного города Гавр и единственным ведущим претендентом, который заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах во Франции в 2027 году.