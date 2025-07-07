Глава МЗС Литви назвав пріоритет зовнішньої політики країни

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що пріоритет зовнішньої політики Литви – забезпечення державної безпеки країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр сказав після зустрічі з главами дипломатичних місій, консульських установ і представництв країни при міжнародних організаціях, його цитує Delfi.

Будріс заявив про необхідність "зберегти роль НАТО як наріжного каменю безпеки в трансатлантичному просторі та збільшити внесок Європи в колективну безпеку".

Крім того, за його словами, результат війни Росії проти України є питанням екзистенціальної важливості для безпеки Литви.

Тому, наголосив він, мобілізація підтримки України залишається одним із пріоритетів зовнішньої політики Литви.

Глава литовської дипломатії також підкреслив важливість збереження заснованого на правилах міжнародного порядку.

"Для Литви важливо забезпечити відповідальність російського і білоруського режимів за воєнні злочини і злочини проти людяності, щоб вони не повторилися в майбутньому", – додав міністр.

Він підкреслив, що безкарність призводить до ще більших злочинів і продовження агресії.

"Ми повинні зупинити це і не допустити досягнення авторитарними режимами своїх цілей – зруйнувати заснований на правилах міжнародний порядок", – резюмував Будріс.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив про необхідність впровадити загальний призов.

У червні міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що якщо Литва хоче мати більше військовослужбовців у наступному десятилітті – країні доведеться збільшити роль жінок у національній обороні.