Президент Литви заявив про необхідність впровадити загальний призов

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що впровадження загального призову в країні – це питання часу, оскільки наразі формують національну дивізію.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить Delfi.

Водночас Науседа вказав, що Литва наразі не готова до впровадження загального призову через відсутність інфраструктури та інструкторів.

"Ми були б готові переходити до загального призову, але на даний момент не готові з точки зору інфраструктури. Нам дійсно потрібно більше інфраструктури, більше інструкторів і коштів, щоб перейти до загального призову", – сказав він.

У цьому контексті Науседа нагадав, що Литва запланувала створити національну дивізію до 2030 року.

"Невід'ємною частиною національної дивізії, без сумніву, є процес загального призову. Ми готуємося, інвестуємо, і наші прагнення збільшити фінансування оборони пов'язані з нашими амбіціями розвинути оборону до рівня національної дивізії", – підкреслив він.

У червні міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що якщо Литва хоче мати більше військовослужбовців у наступному десятилітті – країні доведеться збільшити роль жінок у національній обороні.

З 1 липня у Данії набули чинності зміни до законодавства, які передбачають призов жінок до армії нарівні з чоловіками.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про призов до армії в Європі ухвалюватимуть окремі країни.