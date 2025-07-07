Глава МИД Литвы назвал приоритет внешней политики страны

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что приоритет внешней политики Литвы – обеспечение государственной безопасности страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр сказал после встречи с главами дипломатических миссий, консульских учреждений и представительств страны при международных организациях, его цитирует Delfi.

Будрис заявил о необходимости "сохранить роль НАТО как краеугольного камня безопасности в трансатлантическом пространстве и увеличить вклад Европы в коллективную безопасность".

Кроме того, по его словам, исход войны России против Украины является вопросом экзистенциальной важности для безопасности Литвы.

Поэтому, подчеркнул он, мобилизация поддержки Украины остается одним из приоритетов внешней политики Литвы.

Глава литовской дипломатии также подчеркнул важность сохранения основанного на правилах международного порядка.

"Для Литвы важно обеспечить ответственность российского и белорусского режимов за военные преступления и преступления против человечности, чтобы они не повторились в будущем", – добавил министр.

Он подчеркнул, что безнаказанность приводит к еще большим преступлениям и продолжению агрессии.

"Мы должны остановить это и не допустить достижения авторитарными режимами своих целей – разрушить основанный на правилах международный порядок", – резюмировал Будрис.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости ввести всеобщий призыв.

В июне министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что если Литва хочет иметь больше военнослужащих в следующем десятилетии – стране придется увеличить роль женщин в национальной обороне.