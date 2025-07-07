Зеленський анонсував нараду з послами "за два тижні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що у липні в Україні відбудеться нарада з послами, присвячена їхній роботі для протидії російській агресії.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в понеділок, пише "Європейська правда".

Зеленський сказав, що в понеділок говорив з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою "щодо спеціальної наради з українськими послами".

"Вже за два тижні відбудеться ця наша зустріч", – додав він.

Глава держави наголосив, що очікує на нараді "абсолютно конкретних результатів по кожному регіону".

"Передусім щодо санкцій проти Росії, щодо підтримки оборони України, щодо залучення уваги наших партнерів до проєктів відновлення в Україні", – перелічив Зеленський.

Зазначимо, що глава МЗС Андрій Сибіга раніше анонсував "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ у липні.

Раніше в понеділок ЗМІ повідомили, що Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни нинішнього українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової.