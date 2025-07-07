Польське прикордонне місто планує скаржитись на Німеччину в ЄС

Влада польського міста Згожелець, що на кордоні з Німеччиною, планує подати скаргу до Європейської комісії через запроваджені Берліном посилені перевірки на кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Предметом скарги Згожельця до єврокомісара з внутрішніх справ будуть прикордонні перевірки, що проводяться німецькою стороною з жовтня 2023 року.

Міський голова Згожельця Рафал Гроніч заявив, що німецькі перевірки дестабілізували життя в місті.

"Протягом тижня місто важко проїхати, а після довгих вихідних – повністю паралізоване. Водії, які мають стояти в заторах на автостраді три години, обирають прикордонний перехід у Згожельці. Затори утворюються навіть на односторонніх вулицях житлових масивів", – сказав він.

До 15 липня влада Згожельця призначила термін збору підписів мешканців міста та сусіднього німецького Герліца.

Хоча для подання скарги до Європейської комісії не потрібна підтримка громадськості, ініціатори хочуть таким чином показати, що ця ініціатива має підтримку місцевої громади.

Німеччина ввела перевірки на кордоні з Польщею в жовтні 2023 року, метою яких було зупинити нелегальну міграцію. Посилені перевірки мали бути тимчасові, але вони тривають досі.

У відповідь Польща з понеділка запровадила власні посилені перевірки на кордонах із Німеччиною та Литвою на 30 днів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повернення контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою необхідне для припинення потоків нелегальної міграції з РФ та Білорусі.