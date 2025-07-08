США розпочали новий раунд торгової війни: Трамп розіслав листи кільком державам

У понеділок США почали інформувати деякі країни про запровадження нових тарифів – разом із чітким попередженням, що навіть ці ставки можуть змінитися у будь-який момент.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Axios.

Після кількох місяців погроз тарифною війною президент Дональд Трамп опублікував у Truth Social копії розісланих листів кільком державам, зокрема – Південній Кореї та Японії. Обидві країни отримали повідомлення про мито у розмірі 25%, що набуде чинності 1 серпня.

Ці тарифні ставки подібні до оголошених Білим домом 2 квітня – у так званий "День визволення", однак тоді їхню реалізацію призупинили на 90 днів.

Згодом Трамп опублікував подібні листи й до інших країн: М’янми (40%), Лаосу (40%), Таїланду (36%), Камбоджі (36%), Сербії (35%), Бангладеш (35%), Індонезії (32%), Боснії і Герцеговини (30%), Південної Африки (30%), Казахстану (25%), Малайзії (25%) і Тунісу (25%).

У багатьох випадках ставки були трохи нижчими, ніж оголошені у квітні, або не змінилися. Для Малайзії мито зросло на 1 відсотковий пункт. Найбільше "виграла" Камбоджа – її тариф знизився на 13 пунктів порівняно з попереднім оголошенням.

У листах до керівництва Південної Кореї та Японії йдеться: "Якщо ви готові відкрити свої досі закриті торговельні ринки для США, скасувати свої тарифні й нетарифні бар’єри, ми, можливо, розглянемо можливість змінити зміст цього листа".

Пізніше в понеділок Трамп сказав журналістам у Білому домі, що крайній термін 1 серпня є "твердим, але не на 100%", додавши, що США відкриті до пропозицій з боку інших країн. Водночас Трамп пригрозив ще більшим тиском у разі дзеркальних кроків.

"Якщо з будь-якої причини ви вирішите підвищити свої тарифи, тоді будь-яке обране вами підвищення буде додане до тих 25%, які ми вже запровадили", – йдеться в листі до Японії. Подібні формулювання містяться також у листах до Південної Кореї та інших країн.

Завершуються листи попередженням: "Ці мита можуть бути змінені – підвищені або знижені – залежно від наших відносин із вашою країною".

В останні дні інтенсивні торговельні перемовини велись між США та Європейським Союзом, для якого наслідки тарифної політики адміністрації Трампа можуть бути болючими.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують "антиамериканську політику" БРІКС, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%.