США начали новый раунд торговой войны: Трамп разослал письма нескольким странам

В понедельник США начали информировать некоторые страны о введении новых тарифов – вместе с четким предупреждением, что даже эти ставки могут измениться в любой момент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Axios.

После нескольких месяцев угроз тарифной войной президент Дональд Трамп опубликовал в Truth Social копии разосланных писем нескольким государствам, в частности – Южной Корее и Японии. Обе страны получили уведомление о пошлине в размере 25%, которая вступит в силу 1 августа.

Эти тарифные ставки подобны объявленным Белым домом 2 апреля – в так называемый "День освобождения", однако тогда их реализацию приостановили на 90 дней.

Впоследствии Трамп опубликовал подобные письма и к другим странам: Мьянме (40%), Лаосу (40%), Таиланду (36%), Камбодже (36%), Сербии (35%), Бангладеш (35%), Индонезии (32%), Боснии и Герцеговине (30%), Южной Африке (30%), Казахстану (25%), Малайзии (25%) и Тунису (25%).

Во многих случаях ставки были немного ниже, чем объявленные в апреле, или не изменились. Для Малайзии пошлина выросла на 1 процентный пункт. Больше всего "выиграла" Камбоджа – ее тариф снизился на 13 пунктов по сравнению с предыдущим объявлением.

В письмах к руководству Южной Кореи и Японии говорится: "Если вы готовы открыть свои до сих пор закрытые торговые рынки для США, отменить свои тарифные и нетарифные барьеры, мы, возможно, рассмотрим возможность изменить содержание этого письма".

Позже в понедельник Трамп сказал журналистам в Белом доме, что крайний срок 1 августа является "твердым, но не на 100%", добавив, что США открыты к предложениям со стороны других стран. В то же время Трамп пригрозил еще большим давлением в случае зеркальных шагов.

"Если по какой-либо причине вы решите повысить свои тарифы, тогда любое выбранное вами повышение будет добавлено к тем 25%, которые мы уже ввели", – говорится в письме к Японии. Подобные формулировки содержатся также в письмах в Южную Корею и другие страны.

Завершаются письма предупреждением: "Эти пошлины могут быть изменены – повышены или снижены – в зависимости от наших отношений с вашей страной".

В последние дни интенсивные торговые переговоры велись между США и Европейским Союзом, для которого последствия тарифной политики администрации Трампа могут быть болезненными.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которые поддерживают "антиамериканскую политику" БРИКС, будут обложены дополнительной пошлиной в размере 10%.