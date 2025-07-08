Немецкий суд принял решение в пользу афганки, которая просит убежища вместе с семьей

Суд в Берлине решил, что Германия должна выдать визы на въезд в страну гражданке Афганистана и ее семье.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Административный суд Берлина принял решение в пользу гражданки Афганистана и ее семьи в споре по федеральной программе убежища для наиболее уязвимых категорий афганцев.

Судьи аргументируют, что немецкое правительство взяло на себя юридические обязательства принимать таких беженцев из страны под властью "Талибана", поэтому в случае этой афганки и 13 ее родственников, которым фактически уже согласовали приют, должно безотлагательно предоставить им визы.

В случае этих людей не нашлось никаких очевидных причин для отказа во въезде – их личности были должным образом подтверждены, проверки безопасности не выявили никаких неоднозначных фактов. В случае отказа семье грозит депортация из Пакистана обратно в Афганистан под властью "Талибана".

Судьи отметили, что федеральное правительство имеет свободу решений в том, чтобы закончить программу приема уязвимых граждан или пересмотреть ее условия, однако в конкретном случае визы должны быть выданы.

Решение еще могут обжаловать в Высшем административном суде Берлин-Бранденбург.

Упомянутую программу Германия ввела после возвращения Афганистана под власть "Талибана" в 2021 году. Новое правительство Фридриха Мерца с началом работы в мае 2025 года заморозило ее на фоне обещаний более жесткой миграционной политики.

Еще до начала полномочий правительства Германия приостановила эвакуационные рейсы для афганцев после критики со стороны победителей выборов ХДС-ХСС.

По данным немецкого МИД по состоянию на июнь, сейчас в Пакистане ожидают немецкую визу около 2400 афганцев, которые рассчитывают на приют. Среди них люди, которые до возвращения "Талибана" были вовлечены в проекты по продвижению равных прав и демократии, активисты, журналисты, судьи и художники.