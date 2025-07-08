Литва вимагає від ЄС компенсацію за евакуаційний рейс литовців з Ізраїлю

Міністерство транспорту Литви подало до Європейського Союзу запит про компенсацію за евакуаційний рейс литовців з Ізраїлю під час нещодавнього загострення військового конфлікту з Іраном.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

У вівторок, 8 липня, стало відомо, що Міністерство транспорту Литви подало до ЄС заявку на компенсацію за евакуаційний рейс, здійснений компанією Chapman Freeborn.

Європейська комісія ще не прийняла рішення щодо цього запиту, оскільки офіційна оцінка ще не завершена. Процес оцінки може тривати кілька місяців.

Литва вимагає відшкодування приблизно 75% вартості рейсу – близько 140 тисяч євро – стандартного відсотка, який зазвичай покриває ЄС у таких випадках.

Прем'єр-міністр країни Гінтаутас Палуцкас запевнив литовців, що жоден із майже 100 евакуйованих, яких доставили з Йорданії до Вільнюса, не буде зобов'язаний оплачувати це.

Зазначимо, 19 червня близько 100 людей, евакуйованих з Ізраїлю, прибули до Вільнюса.

Того ж дня поблизу посольства Литви в Тель-Авіві впала ракета. Тоді ракета влучила на території того ж комплексу, в якому розташована литовська дипломатична місія.