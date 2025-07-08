Литва требует от ЕС компенсацию за эвакуационный рейс литовцев из Израиля

Министерство транспорта Литвы подало в Европейский Союз запрос о компенсации за эвакуационный рейс литовцев из Израиля во время недавнего обострения военного конфликта с Ираном.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Во вторник, 8 июля, стало известно, что Министерство транспорта Литвы подало в ЕС заявку на компенсацию за эвакуационный рейс, осуществленный компанией Chapman Freeborn.

Европейская комиссия еще не приняла решение по этому запросу, поскольку официальная оценка еще не завершена. Процесс оценки может занять несколько месяцев.

Литва требует возмещения примерно 75% стоимости рейса – около 140 тысяч евро – стандартного процента, который обычно покрывает ЕС в таких случаях.

Премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас заверил литовцев, что ни один из почти 100 эвакуированных, которых доставили из Иордании в Вильнюс, не будет обязан платить за это.

Отметим, 19 июня около 100 человек, эвакуированных из Израиля, прибыли в Вильнюс.

В тот же день вблизи посольства Литвы в Тель-Авиве упала ракета. Тогда ракета попала на территории того же комплекса, в котором расположена литовская дипломатическая миссия.