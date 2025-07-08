Макрон прибыл с официальным визитом в Великобританию

Президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии в Великобританию с государственным визитом заявил, что это важный момент для Европы, а также упомянул и об Украине.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Во вторник, 8 июля, Макрон и его жена Бриджит прибыли в Великобританию с государственным визитом. На время его визита запланирован саммит между странами.

"Великобритания является стратегическим партнером, союзником и другом. Вместе мы будем решать важнейшие вызовы современности: безопасность, оборона, ядерная энергетика, космос, инновации, искусственный интеллект, миграция и культура. Это все сферы, в которых мы стремимся действовать совместно и углублять наше сотрудничество конкретным, эффективным и длительным образом", – отметил французский президент.

Он подчеркнул, что это также "важный момент для Европы". По его словам, "выраженная Соединенным Королевством готовность укрепить связи с Европейским Союзом является мощным сигналом".

"Это обязывает нас совместно искать новые средства сотрудничества, уважающие наши взаимные интересы", – отметил лидер Франции.

Фото: The Guardian

Макрон отметил, что совместные усилия по поддержке Украины, где "на кону стоит безопасность нашего континента", промышленные проекты, сотрудничество в космической отрасли и совместная военная работа – все это конкретные примеры, демонстрирующие, насколько динамичным и перспективным является партнерство между странами.

French President Emmanuel Macron state visit to Britain https://t.co/CagGwy9kKo – Reuters (@Reuters) July 8, 2025

Как известно, в рамках британско-французского саммита, который пройдет в четверг, 10 июля, состоится встреча так называемой коалиции решительных – неформального объединения государств, которые обязались поддержать Украину.

"Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявила своей целью предоставление гарантий безопасности Украине в случае прекращения огня.

Но коалиция не проводила встреч с марта из-за разногласий по поводу военной поддержки со стороны США и стремления заручиться поддержкой Вашингтона в возможном развертывании западных войск в Украине.

На этом фоне, по данным СМИ, британские и французские чиновники обсуждали необходимость "реалистично оценить" то, что президент США Дональд Трамп отказывается от поддержки Украины.