У Польщі кажуть, що прикордонний контроль з Литвою буде тривати й після 5 серпня

Контроль на кордоні Польщі з Литвою, відновлений 7 липня через вторинну міграцію, буде продовжуватися після 5 серпня.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк у коментарі литовським ЗМІ, передає LRT, пише "Європейська правда".

7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції.

"Ми сподіваємося, що спільними зусиллями нам вдасться перекрити цей маршрут. Наразі мені важко оцінити, скільки часу це займе, але це точно буде більше 30 днів", – сказав Семоняк.

Він зазначив, що Шенгенський прикордонний кодекс, на який опирається Польща, передбачає, що такі заходи контролю можуть бути введені на 30 днів, а потім продовжені.

"Тому наказ, виданий минулого четверга з цього питання, стосується 30 днів. Однак для нас очевидно, що ці заходи контролю повинні тривати доти, доки існують причини для їх введення", – польський сказав міністр.

Він зробив ці зауваження після того, як міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що прикордонний контроль буде діяти протягом місяця, до 5 серпня.

Згідно з Кодексом про кордони Шенгенської зони, прикордонний контроль може бути продовжений на максимальний строк 30 днів, але загальний строк не може перевищувати шести місяців.

На запитання, чи повинна Литва наслідувати приклад Польщі і відновити прикордонний контроль з Латвією, він відповів, що не хоче втручатися у внутрішню політику інших країн.

"Не наша справа вказувати комусь, що робити і які кроки вживати.

"Однак ми вважаємо, що слід діяти на основі співпраці, і наша пропозиція про співпрацю, безсумнівно, стосується і вас", – додав польський міністр.

Раніше Семоняк заявив, що польська сторона готова скасувати тимчасовий посилений контроль на кордоні з Німеччиною, якщо остання теж піде на цей крок.

Перед цим Польща відкинула пропозицію Німеччини про спільне патрулювання кордону.