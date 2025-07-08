В Польше говорят, что пограничный контроль с Литвой будет продолжаться и после 5 августа

Контроль, который был восстановлен в понедельник, 7 июля, на границе Польши с Литвой из-за вторичной миграции, будет продолжаться после 5 августа.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк в комментарии литовским СМИ, передает LRT, пишет "Европейская правда".

7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции.

"Мы надеемся, что совместными усилиями нам удастся перекрыть этот маршрут. Сейчас мне трудно оценить, сколько времени это займет, но это точно будет более 30 дней", – сказал Семоняк.

Он отметил, что Шенгенский пограничный кодекс, на который опирается Польша, предусматривает, что такие меры контроля могут быть введены на 30 дней, а затем продлены.

"Поэтому приказ, изданный в прошлый четверг по этому вопросу, касается 30 дней. Однако для нас очевидно, что эти меры контроля должны продолжаться до тех пор, пока существуют причины для их введения", – польский сказал министр.

Он сделал эти замечания после того, как министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что пограничный контроль будет действовать в течение месяца, до 5 августа.

Согласно Кодексу о границах Шенгенской зоны, пограничный контроль может быть продлен на максимальный срок 30 дней, но общий срок не может превышать шести месяцев.

На вопрос, должна ли Литва последовать примеру Польши и восстановить пограничный контроль с Латвией, он ответил, что не хочет вмешиваться во внутреннюю политику других стран.

"Не наше дело указывать кому-то, что делать и какие шаги предпринимать.

"Однако мы считаем, что следует действовать на основе сотрудничества, и наше предложение о сотрудничестве, несомненно, касается и вас", – добавил польский министр.

Ранее Семоняк заявил, польская сторона готова отменить временный усиленный контроль на границе с Германией, если последняя тоже пойдет на этот шаг.

Перед этим Польша отвергла предложение Германии о совместном патрулировании границы.