CNN: у Трампа обговорять у вівторок питання про постачання зброї Україні

Члени команди національної безпеки президента Дональда Трампа планують у вівторок обговорити деталі постачання зброї, в тому числі ракет Patriot, Україні після того, як очільник Білого дому зробив заяву про відправку Києву озброєння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо телеканалу CNN.

За словами джерела, обізнаного з цим питанням, в адміністрації вже ведуться дискусії щодо того, як доставити додаткові ракети-перехоплювачі до системи Patriot в Україну після п'ятничного телефонного дзвінка Трампа президенту України Володимиру Зеленському.

Трамп в ході розмови із Зеленським дав зрозуміти, що як і раніше готовий допомогти Україні, повідомило джерело.

Інший співрозмовник зауважив, що у телефонних розмовах з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці минулого тижня Трамп також обговорив поставки Patriot Україні, в тому числі можливість розподілу витрат між європейськими країнами або передачі Києву власних систем.

Очікується, що переговори про озброєння продовжаться цього тижня в Римі на конференції з відновлення України, куди прибуде спецпосланець Трампа Кіт Келлог.

8 липня у Пентагоні оголосили, що за дорученням Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

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