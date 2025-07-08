CNN: у Трампа обсудят во вторник вопрос о поставках оружия Украине

Члены команды национальной безопасности президента Дональда Трампа планируют во вторник обсудить детали поставок оружия, в том числе ракет Patriot, Украине после того, как глава Белого дома сделал заявление об отправке Киеву вооружения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно телеканалу CNN.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, в администрации уже ведутся дискуссии о том, как доставить дополнительные ракеты-перехватчики для системы Patriot в Украину после пятничного телефонного звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп в ходе разговора с Зеленским дал понять, что по-прежнему готов помочь Украине, сообщил источник.

Другой собеседник отметил, что в телефонных разговорах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце прошлой недели Трамп также обсудил поставки Patriot Украине, в том числе возможность распределения расходов между европейскими странами или передачи Киеву собственных систем.

Ожидается, что переговоры о вооружении продолжатся на этой неделе в Риме на конференции по восстановлению Украины, куда прибудет спецпосланник Трампа Кит Келлог.

8 июля в Пентагоне объявили, что по поручению Трампа США посылают Украине дополнительное оборонительные вооружения.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины