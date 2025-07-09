В МИД подтвердили гибель украинской студентки, пропавшей в Италии

Генеральное консульство Украины в Неаполе подтвердило смерть украинки, которая пропала 4 июля, а также установило контакт с ее семьей.

Об этом журналистам сообщили в Министерстве иностранных дел, пишет "Европейская правда".

8 июля итальянские СМИ сообщили о том, что 18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву, которая исчезла 4 июля на юге Италии, нашли мертвой.

По данным итальянских СМИ, Бугаева находилась в туристическом поселке южного итальянского региона Апулия в рамках европейского проекта с братиславским Университетом Коменского.

В среду, 9 июля, генеральное консульство Украины в Неаполе подтвердило, что 8 июля была найдена мертвой гражданка Украины 2007 года рождения, которая пропала 4 июля в городе Каровиньо.

Сейчас идет процесс идентификации личности, вероятной причиной смерти называют самоубийство.

Украинское учреждение направило запрос в коммуну и управление полиции Каровиньо для получения более подробной информации.

Консульское должностное лицо установило контакт с матерью погибшей.

В генконсульстве Украины в Неаполе заверили, что дело находится под контролем.

Напомним, в июне 2024 года после недели поисков в Германии нашли тело 9-летней украинки, которая считалась пропавшей.

Ее убийцу, 37-летнего мужчину, признали виновным в убийстве украинской беженки и приговорили к пожизненному заключению в январе.