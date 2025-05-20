Сибіга закликав знизити стелю ціни на російську нафту до $30

Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

Про це заявив міністр закордонних справ ЄС Андрій Сибіга на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі 20 травня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Сибіга вважає, що оптимальна цінова стеля для російської нафти складає 30 доларів.

"Ми повинні вийти за рамки 17-го пакета. Верхня межа ціни на нафту, з нашої точки зору, розумна ціна має становити 30 доларів", – заявив Андрій Сибіга.

"Крім того, ми повинні тиснути і ми повинні впливати санкціями на російську банківську систему… включаючи Центральний банк", – додав він.

Як повідомлялося, 20 травня ЄС схвалив новий 17-й пакет санкцій проти Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, над яким ЄС вже почав роботу, може включати подальше зниження верхньої межі ціни на нафту.

Раніше стало відомо, що ЄС може запропонувати міністрам фінансів G7 знизити поточну цінову межу на російську нафту, що транспортується морем, з 60 до 50 доларів за барель у рамках нового пакета санкцій проти Москви.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.