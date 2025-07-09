Лідер французьких ультраправих заявив про обшуки у штаб-квартирі партії

Лідер французької правопопулістської партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла заявив, що в офісі політсили проходять обшуки.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Барделла заявив, що з 8:50 за паризьким часом в офісі партії йдуть обшуки за участі близько 20 правоохоронців і двох слідчих суддів, та назвав це "новою операцією переслідування".

"Вилучені усі електронні листи, документи та бухгалтерська документація найпершої опозиційної партії, і ми на цьому етапі не знаємо, які звинувачення є підставою для цього", – написав він, додавши, що вважає це "замахом на принципи плюралізму і демократичної зміни влади".

Прокуратура Парижа повідомила, що проводилися обшуки в офісах та домівках фізичних осіб з керівними функціями, та що операція проводилася у рамках розслідування, що ведеться з 3 липня 2024 року і стосується можливих фактів шахрайства і регулярних позик фізичних осіб на користь політичної партії.

"Отримані повідомлення стосуються, зокрема, фінансування президентських кампаній 2022 року, виборів до парламенту 2022 року та євровиборів 2024 року", – зазначили у прокуратурі.

У рамках слідства з’ясовують, чи не порушила партія правила фінансування кампаній, посилено покладаючись на внески приватних осіб. Такі внески дозволені, але не мають бути надто регулярними.

Нагадаємо, неформальна лідерка "Нацобʼєднання" Марін Ле Пен нещодавно попросила Барделлу готуватись до можливої участі в президентських виборах 2027 року замість неї.

Ле Пен, нагадаємо, не зможе висувати свою кандидатуру, якщо не виграє апеляцію у справі про фіктивний найм помічників у Європарламенті.