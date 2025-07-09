Лидер французских ультраправых заявил об обысках в штаб-квартире партии

Лидер французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что в офисе политсилы проходят обыски.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Барделла заявил, что с 8:50 по парижскому времени в офисе партии идут обыски с участием около 20 правоохранителей и двух следственных судей, и назвал это "новой операцией преследования".

"Изъяты все электронные письма, документы и бухгалтерская документация самой первой оппозиционной партии, и мы на этом этапе не знаем, какие обвинения являются основанием для этого", – написал он, добавив, что считает это "покушением на принципы плюрализма и демократической смены власти".

Прокуратура Парижа сообщила, что проводились обыски в офисах и домах физических лиц с руководящими функциями, и что операция проводилась в рамках расследования, которое ведется с 3 июля 2024 года и касается возможных фактов мошенничества и регулярных займов физических лиц в пользу политической партии.

"Полученные сообщения касаются, в частности, финансирования президентских кампаний 2022 года, выборов в парламент 2022 года и евровыборов 2024 года", – отметили в прокуратуре.

В рамках следствия выясняют, не нарушила ли партия правила финансирования кампаний, усиленно полагаясь на взносы частных лиц. Такие взносы разрешены, но не должны быть слишком регулярными.

Напомним, неформальный лидер "Нацобъединения" Марин Ле Пен недавно попросила Барделлу готовиться к возможному участию в президентских выборах 2027 года вместо нее.

Ле Пен, напомним, не сможет выдвигать свою кандидатуру, если не выиграет апелляцию по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте.