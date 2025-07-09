Россияне публикуют данные украинских военных через серверы в Словакии – расследование

Группа российских веб-сайтов ведет масштабную онлайн-кампанию против украинских военных и активистов, публикуя их личные данные и призывая к преследованиям.

Об этом говорится в расследовании Центра имени Яна Куцяка, который обнаружил, что для технического обеспечения этих ресурсов используются серверы в Словакии, публикует Aktuality, пишет "Европейская правда".

По данным расследователей, эти сайты публикуют конфиденциальную информацию не только об украинских военных и членах их семей, но и об общественных деятелях из Украины, Словакии, Польши, Чехии и Венгрии.

Целью кампании является публичное унижение, запугивание и организация преследований – явление, которое в интернете называют "доксингом".

Как отмечается, среди технических партнеров этих сайтов – компания StormWall, зарегистрированная в Словакии, но с российскими владельцами.

Эта компания, по информации, предоставляет хостинг и другие технические услуги не только для отдельных доксинг-платформ, но и для одного из ключевых пропагандистских ресурсов Кремля – сайта NewsFront.

Среди инструментов, которые используют российские операторы, – так называемая "доксинг-Википедия" – специально созданные сайты, где систематически публикуют персональные данные о военных, активистах, политиках и даже семьях погибших или пленных украинцев.

По словам расследователей, такая деятельность является частью более широкой информационно-психологической войны, которую Россия ведет против Украины и ее союзников.

Недавно онлайн-сервис, который используют муниципалитеты и провинции Нидерландов для публикации официальных документов, стал объектом атаки пророссийской группировки хакеров.

Тогда ответственность за атаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName057(16), которая уже осуществляла подобные атаки на сайты стран, поддерживающих Украину.