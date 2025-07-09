У Чорногорії протестували через нагороду автору, який не визнає чорногорської нації

У Подгориці у вівторок увечері спалахнули протести через рішення влади країни вручити найвищу цивільну нагороду письменнику Бечиру Вуковичу, який відомий запереченням існування чорногорської нації.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації BIRN.

Рішення влади Чорногорії присудити Бечіру Вуковичу Премію Тринадцятого липня (дата міжнародного визнання Чорногорії у 1878 році) викликало осуд і здивування.

Критики звернули увагу, що книга "Дім бездомних", за яку відзначили письменника, ніколи не видавалась у Чорногорії та не була зареєстрована в бібліотечній системі країни.

Крім того, викликають питання погляди Вуковича, який заперечує існування чорногорської нації.

Група митців, науковців та опозиційних активістів зібралась біля державної резиденції "Вілла Гориця" за годину до нагородження Вуковича, скандуючи "Зрада!" та тримаючи плакати з написами "Стоп фашизму".

Напруга зросла, коли група людей спробувала прорвати кордон поліції. У відповідь правоохоронці застосували перцевий газ для розгону натовпу. Одна людина знепритомніла і була доставлена до лікарні.

Тим часом спікер парламенту Чорногорії Андрія Мандич, відомий просербськими та проросійськими поглядами, на церемонії у вівторок високо оцінив творчість Вуковича, порівнявши її з "найвидатнішими іменами сербської літератури".

Зазначимо, що з кінця 2023 року у чорногорському парламенті зріс вплив просербських політичних сил, які входять до коаліції.

Перепис населення у 2024 році показав, що третина населення Чорногорії вважає себе сербами, а майже половина вважає сербську рідною мовою.