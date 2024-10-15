Скандальний перепис у Чорногорії: третина населення називає себе сербами

За результатами перепису населення в Чорногорії, який відбувся наприкінці 2023 року, майже третина населення ідентифікувала себе як сербів, що на кілька відсоткових пунктів більше, ніж у попередньому переписі 2011 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Дані, опубліковані Управлінням статистики Чорногорії MONSTAT, показали, що населення Чорногорії становить 623 633 людини, що на 0,6% більше, ніж у 2011 році.

41,1% громадян Чорногорії, згідно з переписом, визнають себе чорногорцями, а 32,9% – сербами. У 2011 році в Чорногорії проживало 45% чорногорців і близько 29% сербів.

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Окрім тих, хто ідентифікує себе як чорногорці або серби, останній перепис показав, що 9,45% населення Чорногорії становлять боснійці, 4,97% – албанці, 2% – росіяни і 1,6% – мусульмани. Близько 2,9% населення не захотіли відповідати на це питання.

Водночас більшість чорногорців (43,5%) вказали мовою спілкування сербську, тоді як чорногорську обрали тільки 36,2%. Це приблизно відповідає перепису 2011 року, коли 36,9% громадян назвали рідною чорногорську мову і 42,9% – сербську.

Черговий перепис населення у Чорногорії мав відбутися у 2021 році, але його спочатку відклали через пандемію коронавірусу. Після цього його ще кілька разів переносили через недовіру чорногорської опозиції до процесу.

Останній перепис також викликав напругу в чорногорському суспільстві, у ЗМІ повідомляли про численні порушення та фальсифікації.

Опозиційна Демократична партія соціалістів неодноразово заявляла, що справжньою метою перепису є "етнічна інженерія", спрямована на збільшення кількості сербів у Чорногорії та зменшення кількості чорногорців.