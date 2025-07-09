В Черногории протестовали из-за награды автору, который не признает черногорскую нацию

В Подгорице во вторник вечером вспыхнули протесты из-за решения властей страны вручить высшую гражданскую награду писателю Бечиру Вуковичу, который известен отрицанием существования черногорской нации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BIRN.

Решение властей Черногории присудить Бечиру Вуковичу Премию Тринадцатого июля (дата международного признания Черногории в 1878 году) вызвало осуждение и удивление.

Критики обратили внимание, что книга "Дом бездомных", за которую отметили писателя, никогда не издавалась в Черногории и не была зарегистрирована в библиотечной системе страны.

Кроме того, вызывают вопросы взгляды Вуковича, который отрицает существование черногорской нации.

Группа художников, ученых и оппозиционных активистов собралась у государственной резиденции "Вилла Горица" за час до награждения Вуковича, скандируя "Предательство!" и держа плакаты с надписями "Стоп фашизму".

Напряжение возросло, когда группа людей попыталась прорвать кордон полиции. В ответ правоохранители применили перцовый газ для разгона толпы. Один человек потерял сознание и был доставлен в больницу.

Между тем спикер парламента Черногории Андрия Мандич, известный просербскими и пророссийскими взглядами, на церемонии во вторник высоко оценил творчество Вуковича, сравнив его с "выдающимися именами сербской литературы".

Отметим, что с конца 2023 года в черногорском парламенте возросло влияние просербских политических сил, входящих в коалицию.

Перепись населения в 2024 году показала, что треть населения Черногории считает себя сербами, а почти половина считает сербский родным языком.