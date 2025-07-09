Сибіга розповів деталі зустрічі "коаліції рішучих" в Італії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що на полях Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня відбудеться зустріч так званої коаліції рішучих.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі телемарафону в середу ввечері.

За словами Сибіги, зустріч "коаліції рішучих" на полях Конференції з відновлення України буде присвячена насамперед безпековим питанням і тиску на Росію.

"Під час цієї зустрічі ключовим елементом, безумовно, буде безпека; кроки, які необхідно здійснити спільно нам, аби підняти ціну агресії для Росії в продовженні війни; як змусити Росію до справедливого миру; як змусити Росію до перемирʼя, які конкретні додаткові елементи допомоги потрібні Україні", – перелічив міністр.

Раніше цього тижня президент Володимир Зеленський обговорив з британським премʼєр-міністром Кіром Стамером проведення зустрічі "коаліції рішучих" на полях саміту в Римі.

"Коаліція рішучих" на чолі з Францією та Великою Британією заявила своєю метою надання гарантій безпеки Україні в разі припинення вогню.

Але коаліція не проводила зустрічей з березня через розбіжності щодо військової підтримки з боку США та прагнення заручитись підтримкою Вашингтона у можливому розгортанні західних військ в Україні.