Сибига рассказал подробности встречи "коалиции решительных" в Италии

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля состоится встреча так называемой коалиции решительных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире телемарафона в среду вечером.

По словам Сибиги, встреча "коалиции решительных" на полях Конференции по восстановлению Украины будет посвящена прежде всего вопросам безопасности и давлению на Россию.

"Во время этой встречи ключевым элементом, безусловно, будет безопасность; шаги, которые необходимо предпринять совместно нам, чтобы поднять цену агрессии для России в продолжении войны; как заставить Россию к справедливому миру; как заставить Россию к перемирию, какие конкретные дополнительные элементы помощи нужны Украине", – перечислил министр.

Ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Киром Стамером проведение встречи "коалиции решительных" на полях саммита в Риме.

"Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявила своей целью предоставление гарантий безопасности Украине в случае прекращения огня.

Но коалиция не проводила встреч с марта из-за разногласий по военной поддержке со стороны США и стремления заручиться поддержкой Вашингтона в возможном развертывании западных войск в Украине.