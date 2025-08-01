Глава МЗС Німеччини попередив Ізраїль про ризик ізоляції через ситуацію в Газі

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив Ізраїль, що йому загрожує міжнародна ізоляція, якщо гуманітарна ситуація в Газі не покращиться.

Про це німецький міністр заявив після переговорів з лідерами Ізраїлю в Єрусалимі, його цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Вадефуль, наразі мирний процес на Близькому Сході "знаходиться на роздоріжжі".

"Ізраїль ризикує опинитися в дедалі більшій міжнародній ізоляції. Я вважаю завданням Німеччини зробити все можливе, щоб цього не сталося", – підкреслив він.

Щодо ситуації з продовольством в секторі Гази Вадефуль зазначив: "Це абсолютно неприйнятна ситуація, яка повинна негайно змінитися".

На його думку, необхідно "корінне поліпшення становища населення сектора Газа".

Очільник МЗС Німеччини також наголосив на необхідності покласти край цій війні, уточнивши, що його заклики в першу чергу адресовані угрупованню ХАМАС.

Бойовики угруповання повинні визнати, "що зараз саме час звільнити заручників", додав він.

Нагадаємо, група європейських держав, серед яких Німеччина та Італія, заблокували швидке погодження заходів тиску на Ізраїль у зв’язку з гуманітарною ситуацією в секторі Гази.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Також президент США Дональд Трамп раніше сказав, що вважає проблему з голодом в секторі Гази реальною.

А Єврокомісія 28 липня запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.