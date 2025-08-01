Глава МИД Германии предупредил Израиль о риске изоляции из-за ситуации в Газе

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил Израиль, что ему грозит международная изоляция, если гуманитарная ситуация в Газе не улучшится.

Об этом немецкий министр заявил после переговоров с лидерами Израиля в Иерусалиме, его цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Вадефуль, в настоящее время мирный процесс на Ближнем Востоке "находится на распутье".

"Израиль рискует оказаться во все большей международной изоляции. Я считаю задачей Германии сделать все возможное, чтобы этого не произошло", – подчеркнул он.

Относительно ситуации с продовольствием в секторе Газа Вадефуль отметил: "Это абсолютно неприемлемая ситуация, которая должна немедленно измениться".

По его мнению, необходимо "коренное улучшение положения населения сектора Газа".

Глава МИД Германии также подчеркнул необходимость положить конец этой войне, уточнив, что его призывы в первую очередь адресованы группировке ХАМАС.

Боевики группировки должны признать, "что сейчас самое время освободить заложников", добавил он.

Напомним, группа европейских государств, среди которых Германия и Италия, заблокировали быстрое согласование мер давления на Израиль в связи с гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

Также президент США Дональд Трамп ранее сказал, что считает проблему с голодом в секторе Газа реальной.

А Еврокомиссия 28 июля предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.