Прем’єрка натякнула на можливе призначення керівника БЕБ наступного тижня

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що наступного тижня розраховує на "відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу" Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це вона написала у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Свириденко опублікувала відповідний допис за підсумками зустрічі з Олександром Цивінським – переможцем конкурсу на посаду керівника БЕБ.

"Конкурсна комісія ухвалила рішення, а Уряд отримав результати додаткових перевірок. Ми всі зацікавлені в тому, щоб БЕБ став дієвою інституцією та мав реальну довіру – довіру бізнесу та усього українського суспільства", – зазначила прем'єрка.

За словами Свириденко, вони із Цивінським погодили, "як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа".

"Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом", – додала вона.

Своєю чергою Цивінський додав, що його розмова із прем’єркою "була конструктивна і по суті".

"Домовилися діяти відкрито й чітко, щоб зняти всі запитання і рухатися вперед", – зазначив він.

Призначення Цивінського заблокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька. Сам Цивінський каже, що офіційно йому нічого не повідомляли, а конкурсна комісія повторно подала його документи до уряду.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо ЄвроПравді від кількох джерел, у ЄС почали піднімати питання інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

Нагадаємо, у липні, попри очікувані позитивні рішення з боку Євросоюзу, Київ почав наступ на реформи. Ми розповідали про це у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".