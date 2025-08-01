Премьер намекнула на возможное назначение руководителя БЭБ на следующей неделе

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что на следующей неделе рассчитывает на "соответствующее решение, которое позволит обновить работу" Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом она написала в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Свириденко опубликовала соответствующий пост по итогам встречи с Александром Цивинским – победителем конкурса на должность руководителя БЭБ.

"Конкурсная комиссия приняла решение, а правительство получило результаты дополнительных проверок. Мы все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стало действенным институтом и пользовалось реальным доверием – доверием бизнеса и всего украинского общества", – отметила премьер.

По словам Свириденко, они с Цивинским согласовали, "как снять все вопросы и сомнения в цивилизованной форме, и договорились с ним о прохождении полиграфа".

"Рассчитываю, что уже на следующей неделе сможем принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ и станет значительным вкладом в позитивную перезагрузку отношений между государством и бизнесом", – добавила она.

В свою очередь Цивинский добавил, что его разговор с премьером "был конструктивным и по существу".

"Договорились действовать открыто и четко, чтобы снять все вопросы и двигаться вперед", – отметил он.

Назначение Цивинского заблокировали якобы после предостережений СБУ из-за российского гражданства его отца. Сам Цивинский говорит, что официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в правительство.

На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно ЕвроПравде от нескольких источников, в ЕС начали поднимать вопрос других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

Напомним, в июле, несмотря на ожидаемые положительные решения со стороны Евросоюза, Киев начал наступление на реформы. Мы рассказывали об этом в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".