Додік проситиме допомоги Росії та США після підтвердження тюремного вироку

Сепаратистський президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив, що ігноруватиме рішення суду Боснії і Герцеговини, який підтвердив його кримінальний вирок за непокору рішенням Високого представника БіГ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час спілкування з журналістами в пʼятницю Додік сказав, що ігноруватиме рішення апеляційного суду БіГ та продовжить виконувати свої обовʼязки президента Республіки Сербської.

"Я не приймаю цей вирок. Я звернуся по допомогу до Росії і напишу листа адміністрації США", – анонсував він.

Також сепаратистський президент оголосив, що проситиме своїх соратників не спілкуватися з послами Європейського Союзу в Сараєво – столиці Боснії і Герцеговини.

Адвокат Додіка Горан Бубіч своєю чергою заявив, що юристи будуть оскаржувати рішення в Конституційному суді БіГ та домагатимуться тимчасового відстрочення вироку до остаточної ухвали.

Нагадаємо, в лютому 2025 року суд засудив Мілорада Додіка до одного року ув'язнення і шестирічної заборони обіймати державні посади.

Його визнали винним у порушенні конституційного порядку, зокрема через ігнорування рішень верховного представника міжнародної спільноти в Боснії, Крістіана Шмідта, та ухвалення законів, які обмежують юрисдикцію державних інституцій у Республіці Сербській.

Вирок Додіку викликав бурхливу реакцію в Республіці Сербській, що спровокувало найгіршу політичну кризу в Боснії і Герцеговині з часів смертельного конфлікту 1992-1995 років.

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